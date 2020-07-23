В Твери на Новом мосту в ДТП пострадали трое детей

Угрозы жизни у у пострадавших детей нет.

Сегодня днем, 23 июля, в массовом ДТП в Твери пострадали трое детей.

Авария произошла посреди Нового моста в Твери. Микроавтобус с 10 пассажирами влетел в впередиедущую "Тойоту", в которой были родители и 4 их детей. "Тойота" в свою очередь въехала в впередиедущий "Лансер". В ДТП пострадали трое детей (6, 9 и 10 лет) из "Тойоты", двое из них были госпитализированы. Их состояние не уточняется.

Водитель микроавтобуса сообщил, что скорость у него была маленькая, а то, что впереди машина притормозила, он не заметил.

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Видео: Youtube/PANORAMA Pro