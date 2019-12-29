Его направили специально оборудованную больницу

В Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Об этом пишет "АИФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.

Сейчас мужчина находится в карантинной зоне. У него взяли анализы, по которым будут ставить точный диагноз.

Известно, что сначала пациент обратился в частную клинику. После этого его направили специально оборудованную Калининскую больницу.

Пациент не был за границей, однако накануне общался с теми, кто вернулся из-за рубежа.

Ранее Песков рассказал о том, как Путина защищают от коронавируса.