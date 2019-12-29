Песков рассказал о том, как Путина защищают от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от коронавируса. По его словам, все необходимые превентивные гигиенические меры для защиты президента соблюдаются.
- Все необходимое для предотвращения попадания коронавируса в близость президента, делается, - сказал Песков.
Он отметил, что это обычные превентивные гигиенические меры. По мнению пресс-секретаря, такие они доступны любым россиянам.
Ранее коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии.
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