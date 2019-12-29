Песков рассказал о том, как Путина защищают от коронавируса

Это обычные превентивные гигиенические меры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от коронавируса. По его словам, все необходимые превентивные гигиенические меры для защиты президента соблюдаются.

- Все необходимое для предотвращения попадания коронавируса в близость президента, делается, - сказал Песков.

Он отметил, что это обычные превентивные гигиенические меры. По мнению пресс-секретаря, такие они доступны любым россиянам.

Ранее коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии.