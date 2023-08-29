В Твери безбилетник сбежал от кондуктора через окно

Компания-перевозчик обратится в полицию и суд.

Компания "Транспорт Верхневолжья", занимающееся перевозками в Тверской области, намерено взыскать ущерб с безбилетника, который решил покинуть автобус в Твери через форточку. Об этом журналистам рассказали представители регионального предприятия. Известно, что мужчина при побеге сломал окно в общественном транспорте. Инцидент произошел вечером в субботу, а уже в понедельник днем в группе "Осторожно: Тверь", размещенной в социальных сетях, а затем в местных СМИ, было опубликовано видео произошедшего. В кадре показано, что молодой человек сначала открыл форточку в автобусе, а затем попытался пролезть на улицу. В результате пассажир вывалился из салона вместе со всем окном и убежал с места происшествия. Данную ситуацию в компании назвали актом вандализма, поэтому сотрудники обратятся в правоохранительные органы и судебную инстанцию для привлечения нарушителя к ответственности.

26 августа на маршруте №223 безбилетный пассажир из-за нежелания оплачивать проезд попытался покинуть автобус через форточку, в результате чего стекло треснуло и осыпалось. Сам нарушитель, судя по записям с камер видеонаблюдения, был травмирован. пресс-служба компании

В массовом ДТП на трассе М-10 пострадали два человека.

Фото и видео: Вконтакте / НТВ