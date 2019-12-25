В массовом ДТП на трассе М-10 пострадали два человека

Массовая авария произошла около восьми утра 21 августа на автодороге Ям-Ижора – Никольское в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов Maxus и "Газель". Также по касательной задело туристический автобус Mercedes и автомобиль Toyota. В результате аварии пострадали водитель и пассажир микроавтобуса "Газель".
Спасатели деблокировали пострадавшего водителя "Газели". Выясняются все детали произошедшей аварии.
Ранее в поселке Дзержинского погиб 21-летний водитель каршеринга.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все