В массовом ДТП на трассе М-10 пострадали два человека

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов Maxus и "Газель". Также по касательной задело туристический автобус Mercedes и автомобиль Toyota.

Массовая авария произошла около восьми утра 21 августа на автодороге Ям-Ижора – Никольское в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов Maxus и "Газель". Также по касательной задело туристический автобус Mercedes и автомобиль Toyota. В результате аварии пострадали водитель и пассажир микроавтобуса "Газель".

Спасатели деблокировали пострадавшего водителя "Газели". Выясняются все детали произошедшей аварии.

Ранее в поселке Дзержинского погиб 21-летний водитель каршеринга.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО