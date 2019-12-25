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В массовом ДТП на трассе М-10 пострадали два человека
Сегодня, 12:40
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В массовом ДТП на трассе М-10 пострадали два человека

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По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов Maxus и "Газель". Также по касательной задело туристический автобус Mercedes и автомобиль Toyota.

Массовая авария произошла около восьми утра 21 августа на автодороге Ям-Ижора – Никольское в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов Maxus и "Газель". Также по касательной задело туристический автобус Mercedes и автомобиль Toyota. В результате аварии пострадали водитель и пассажир микроавтобуса "Газель".

Спасатели деблокировали пострадавшего водителя "Газели". Выясняются все детали произошедшей аварии.

Ранее в поселке Дзержинского погиб 21-летний водитель каршеринга.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: авария, трасса м-10
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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