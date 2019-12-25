В Твери 3-летняя девочка выпала из окна

Ребенок выжил и доставлен в больницу с травмами различной тяжести.

В Твери 3-летний ребенок выпал из окна.

Региональные следственные органы СКР по Тверской области проводят проверку по факту падения маленького ребенка из окна. По данным следствия, 31 мая малыш находился дома с мамой, но в комнате играл один. В какой-то момент ребенок залез на окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса девочки. Малышка упал с высоты 3го этажа и получила многочисленные травмы.

Ребенок с травмами различной тяжести доставлен в больницу, где находится и сейчас.

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Фото:pixabay.com