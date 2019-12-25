На Алтае утонули два мальчика 4 и 5 лет

Дети спрыгнули в воду с лодки, не умея плавать.

По факту гибели двоих детей на реке возбуждено уголовное дело.

Региональные следственные органы по Алтайскому краю сообщают, что 30 мая в дневное время на реке Кулунда Завьяловского района утонули два мальчика 4 и 5 лет. Как удалось установить, четверо детей одни без взрослых пришли купаться на речку. Двое малышей залезли в лодку, которую сильным ветром стало уносить от берега. Дети испугались и прыгнули в воду, не умея плавать.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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