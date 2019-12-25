В Туве сотрудник ГИБДД ранил подростка в ходе преследования автомобиля

Девушка 16-ти лет госпитализирована с огнестрельным ранением.

Туве сотрудник ГИБДД ранил подростка в ходе преследования автомобиля. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного комитета. По факту произошедшего ведется служебная проверка. Известно, что инспектор МО "Барун-Хемчикский" задел 16-летнюю девушку во время стрельбы из табельного огнестрельного пистолета днем 16 апреля (около 15 часов по местному времени).

Организована процессуальная проверка по п.п. "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан"). пресс-служба СК РФ по региону

Во время стрельбы экипаж преследовал транспортное средство ВАЗ-2106. После ранения девушка была госпитализирована. Известно, что пострадавшей стала жительница города Ак-Довурак. В общей сложности инспектор выстрелил по машине четыре раза. Сначала представитель полиции дважды выстрелил в воздух в качестве предупреждения, а затем начал целиться по задним колесам. В настоящее время установлено, что за рулем автомобиля находился ранее судимый житель 1998 года рождения. В салоне находились еще четыре человека. Все они оказались в нетрезвом состоянии.

Полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам уходящей машины.

Фото: Piter.tv