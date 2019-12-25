  1. Главная
В Туве семь подростков пострадали при опрокидывании автомобиля
Сегодня, 10:53
В Туве семь подростков пострадали при опрокидывании автомобиля

Машина опрокинулась на дороге регионального значения "Чадан - Ак-Довурак".

Семеро подростков в возрасте от 10 до 16 лет получили травмы при автомобильной аварии с опрокидыванием транспортного средства на территории Республики Тува. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы местного управления экстренного ведомства. Известно, что инцидент на 19-ом километре дороги регионального значения "Чадан - Ак-Довурак" зафиксирован утром 7 августа. В ликвидации последствий ДТП были задействованы специалисты из пожарно-спасательной части по охране Дзун-Хемчикского района ГУ МЧС России. 

Произошло опрокидывание легкового автомобиля. В результате ДТП травмированы 7 человек, все - несовершеннолетние.

сообщение от ГУ МЧС по региону

По данным от ГУ МЧС, среди пострадавших зарегистрирован один ребенок в возрасте десяти лет, остальным детям  по 15 и 16 лет. В настоящее время российские правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства автомобильной аварии.

Фото: ГУ МЧС России по Тыве

