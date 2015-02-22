Всего в ликвидации последствий циклона задействованы более 780 специалистов и 70 единиц техники.

С подтопленных территорий Кубани вывезено 780 тонн ила и мусора. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по очистке соцобъектов, территорий дедсадов и школ в Туапсинском районе. В селе ермонтово продолжается очистка водовода. Пункт выдачи воды организован в школе поселка Новомихайловский. Оценочные комиссии обследовали 540 адресов. Всего в ликвидации последствий циклона задействованы более 780 специалистов и 70 единиц техники.

Видео: МЧС России