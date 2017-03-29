В Туве из-за обрушения моста закрыли проезд по дороге в Хакасию

Владислав Ховалыг рассказал о привлечении к проблеме сотрудников Минтранса.

Движение по автомобильной дороге "Абаза - Ак-Довурак", связывающей российские регионы Хакасия и Тува, временно прекращено из-за обрушения моста. Переправа была повреждена из-за паводка. Об этом журналистам рассказали представители администрации города Ак-Довурак. Чиновники уточнили, что 61-м километре мост оказался затоплен, а дорожное полотно находится в непроезжем состоянии.

Движение автотранспорта ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта. пресс-служба адмминистрации города

Специалисты объяснили жителям, что возможен возможенчерез столицу Тувы - город Кызыл. На месте разрушения работают аварийные и экстренные бригады, сотрудники ГИБДД по региону. В собственном Telegram-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заметил, что реконструкция конструкции потребует значительных денежных средств и сил. За помощью власти обратились в министерство по транспорту России. Известно, что дополнительно был ременно закрыт проезд между селами Тээли и Кызыл-Даг и подъезд к населенному пункту Кара-Холь в Бай-Тайгинском районе.

Мост через реку Святуха в Ленобласти готовы отремонтировать за 108,7 млн рублей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости