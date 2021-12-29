В Туркмении 12 марта состоятся внеочередные выборы президента. Об этом журналистам рассказал помощник председателя местной Центральной избирательной комиссии Безирген Караев. Днем 11 февраля депутат верхней палаты парламента Халк Маслахаты и лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов заявили, что требуется давать дорогу к управлению государством молодым руководителям
В данной связи председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов было поручено начать соответствующую работу согласно Конституции и законодательству Туркменистана.
местные СМИ
ЦИК ведет подготовку к внеочередным президентским выборам. Стать главой государства может гражданин республики, который родился на территории страны. Он должен быть старше 40 лет, говорить на государственном языке, а также в течение последних 15 лет проживать и работать в Таджикистане. Срок полномочий политика - семь лет с момента вступления в должность.
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Фото: Pixabay.com
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