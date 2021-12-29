Выборы должны были пройти в 2024 году, но президент решил провести их досрочно.

В Туркмении 12 марта состоятся внеочередные выборы президента. Об этом журналистам рассказал помощник председателя местной Центральной избирательной комиссии Безирген Караев. Днем 11 февраля депутат верхней палаты парламента Халк Маслахаты и лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов заявили, что требуется давать дорогу к управлению государством молодым руководителям

В данной связи председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов было поручено начать соответствующую работу согласно Конституции и законодательству Туркменистана. местные СМИ

ЦИК ведет подготовку к внеочередным президентским выборам. Стать главой государства может гражданин республики, который родился на территории страны. Он должен быть старше 40 лет, говорить на государственном языке, а также в течение последних 15 лет проживать и работать в Таджикистане. Срок полномочий политика - семь лет с момента вступления в должность.

Лукашенко: Западу еще до референдума не нравится предстоящий выбор белорусов.

Фото: Pixabay.com

