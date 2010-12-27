В Турецком отеле детей из России облили горящим маслом

Всего пострадало 8 человек, среди них два ребенка из Екатеринбурга 10 и 3,5 лет. Очевидец рассказал, что люди горели и кричали.

В Турецком отеле из-за ошибки повара пострадали 8 человек, среди них два ребенка из России.

ЧП произошло в отеле Club Paradiso (Кестель, Турция). Во время финального ужина повар показывал кулинарное шоу и допустил ошибку. Горящее масло опрокинулось на зрителей. По словам очевидца, люди горели и кричали. Всего пострадали 8 человек, среди них двое детей из Екатеринбурга 10 и 3,5 лет.

У одного ребенка обожжена голова и рука (ожоги 16% тела), у второго 27% ожогов тела. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице в Турции. Отель взял вину на себя и полностью оплачивает медицинские расходы.

Фото:pixabay