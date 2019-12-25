В Турции уточнили правила въезда туристов в условиях пандемии

Лечение больного иностранца будет покрывать страховка.

В управлении здравоохранения Турции уточнили правила въезда туристов в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, если у пассажира самолёта обнаружили признаки COVID-19, то ему сразу же проводят экспресс-тест на инфекцию. В случае подтверждения его сразу направляют в госпиталь. Если у заражённого нет клинических симптомов, то его направят на карантин.

Тестирование для туристов бесплатное. Результатов приходится ждать около четырёх часов. Соседи заражённого по самолёту не будут направляться на карантин — им также предложат сделать тест. Если результат будет отрицательный, то приезжему разрешается свободное передвижение по стране.

Лечение больного иностранца будет покрывать страховка, которую будет необходимо оформить перед поездкой в Турцию.

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