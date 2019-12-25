В результате аварии пострадали 18 человек.

В Турции упал в пропасть туристический микроавтобус. Об этом сообщает издание Star.

Инцидент произошел на 44-м километре автодороги Тунджели - Эрзинджан. Микроавтобус следовал в сторону Черного моря. На обратном пути водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус упал в пропасть.

В результате аварии пострадали 18 человек. На место происшествия были направлены бригады медиков и спасателей. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что в Турции в ДТП с автобусом погибли шесть человек.

Фото: РИА Новости