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В Турции в ДТП с автобусом погибли шесть человек

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Водитель не справился с управлением.

В Турции в ДТП с автобусом погибли шесть человек. Об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на источники в турецкой полиции.

Инцидент произошел утром 5 июля на трассе Кыркларэли - Стамбул. Автобус следовал с города Эдирне, расположенного на границе с Болгарией. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

В результате ДТП пострадали 25 человек. Их госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане в ущелье упал автомобиль с туристами.

Видео: YouTube / Sabah

 

Теги: автобус, гибель, дтп, турция
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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