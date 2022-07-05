В Турции в ДТП с автобусом погибли шесть человек. Об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на источники в турецкой полиции.
Инцидент произошел утром 5 июля на трассе Кыркларэли - Стамбул. Автобус следовал с города Эдирне, расположенного на границе с Болгарией. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.
В результате ДТП пострадали 25 человек. Их госпитализировали.
Ранее мы сообщали, что в Дагестане в ущелье упал автомобиль с туристами.
Видео: YouTube / Sabah
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