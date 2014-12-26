В результате ДТП пострадали шесть человек.

В Дагестане в ущелье упал автомобиль с туристами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Инцидент произошел вблизи села Куруш. Автомобиль с шестью туристами опрокинулся в ущелье. Пять из них смогли выбраться из машины самостоятельно. Одному потребовалась помощь спасателей, он получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.

Остальным пострадавшим оказались помощь в другом месте. Они получили в основном ушибы и переломы.

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Видео: Telegram / Минздрав РД