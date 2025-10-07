В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает издание Aksam.
Инцидент произошел утром 7 октября в городе Мерсин. Микроавтобус, перевозивший сельскохозяйственных рабочих, попал в ДТП и опрокинулся.
В результате аварии погибли пять человек. Более десяти получили травмы. Все погибшие и пострадавшие являются гражданами Турции. Выясняются причины аварии.
Видео: YouTube / Nefes Gazetesi
