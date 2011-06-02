Также сообщается о трех пострадавших, в их числе двое детей.

В Саратовской области в массовом ДТП погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе центр региональной безопасности правительства области.

Инцидент произошел 5 октября в Энгельсском районе вблизи села Генеральское. По данным ведомства, на дороге столкнулись четыре автомобиля: грузовая "Газель", Toyota, Lada и Kia.

В результате ДТП погиб водитель Kia. Также сообщается о трех пострадавших, в их числе двое детей. Их доставили в медучреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области в ДТП погибли трое человек.

Фото: Госавтоинспекция Саратовской области