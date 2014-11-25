Еще двое несовершеннолетних с травмами различной степени доставлены в медицинское учреждение.

В Белгородской области в ДТП погибли трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 5 октября в Борисовском районе. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель автомобиля Nissan Tilda, не справившись с управлением, съехал с дороги, после чего врезался в придорожное дерево и наехал на забор частного дома.

В результате аварии погибли три несовершеннолетних пассажира иномарки. Водитель и еще один подросток с травмами различной степени доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура Белгородской области организовала процессуальную проверку.

Фото: Госавтоинспекция Белгородской области