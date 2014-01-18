Следователи МВД устанавливают все обстоятельства аварии.

В Ростовской области три человека погибли в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 1 октября на 860 километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Land Rover съехал на правую обочину проезжей части, после чего врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz с полуприцепом.

В результате ДТП погибли водитель Land Rover и два его пассажира. Следователи МВД устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре взорвалась иномарка.

Видео: Госавтоинспекция Ростовской области