В Краснодаре взорвалась иномарка. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе. По словам очевидца, в движущейся Toyota Camry прогремел первый взрыв, а следом за ним раздался еще один во время пожара. Он уточнил, что взорвался газовый баллон автомобиля.

Водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться из горящей иномарки. Никто не пострадал в результате происшествия.

