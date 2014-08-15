В Краснодаре взорвалась иномарка. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидца.
Инцидент произошел на Ростовском шоссе. По словам очевидца, в движущейся Toyota Camry прогремел первый взрыв, а следом за ним раздался еще один во время пожара. Он уточнил, что взорвался газовый баллон автомобиля.
Водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться из горящей иномарки. Никто не пострадал в результате происшествия.
Видео: 360.ru
