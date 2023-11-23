  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Воронеже автобус попал в ДТП
Сегодня, 9:54
97
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Воронеже автобус попал в ДТП

0 0

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения.

В Воронеже автобус попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Инцидент произошел на улице Туполева. Водитель автобуса "ПАЗ Вектор" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил наезд на стоящий автомобиль Ford Transit.

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение. По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Приморье в ДТП погибли два человека.

Фото: Полиция Воронежской области

Теги: автобус, воронеж, дтп, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии