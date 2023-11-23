В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения.

В Воронеже автобус попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Инцидент произошел на улице Туполева. Водитель автобуса "ПАЗ Вектор" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил наезд на стоящий автомобиль Ford Transit.

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение. По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: Полиция Воронежской области