В Воронеже автобус попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Инцидент произошел на улице Туполева. Водитель автобуса "ПАЗ Вектор" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил наезд на стоящий автомобиль Ford Transit.
В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение. По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Фото: Полиция Воронежской области
