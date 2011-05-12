В Приморье в ДТП погибли два человека

Полиция проводит проверку.

В Приморье в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 30 сентября в районе 528-го км автодороги А-370 "Уссури". По данным ведомства, водитель автомобиля Toyota Mark X, двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка ВАЗ-21043. Водитель иномарки и его пассажир получили травмы. Их госпитализировали. Также сообщается, что водитель Toyota девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Полиция проводит проверку.

Видео: Полиция Приморья