В Турции катер переехал российскую туристку

Женщина не выжила.

На территории турецкого курорта Анталья местный катер насмерть переехал российскую туристку. Соответствующей информацией поделились журналисты Telegram-канала SHOT. В СМИ уточнили, что трагедия произошла на популярном среди наших соотечественников пляже в Кемере. Известно, что 42-летняя Линария Музипова заплыла за буйки, когда пошла купаться в море. В этот момент по акватории курсировал парасейлинговый катер, который предлагал отдыхающим покататься с парашютом. Капитан судна на большой скорости налетел на потерпевшую. Очевидцы инцидента сразу же вызвали на место бригаду скорой помощи, однако врачам не удалось спасти жизнь женщине.

В настоящее время капитан катера и владелец компании парасейлинга задержаны. На время расследования турецкие власти запретили проход судов в этом районе моря.

