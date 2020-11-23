Еще 45 человек получили ранения, их доставили в больницы.

В Турции два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщает портал Haberler.

Инцидент произошел в провинции Бурса. Автобус выехал с трассы Инегель-Доманич. В результате ДТП погибли два человека. Еще 45 человек получили ранения, их доставили в больницы.

В регион были отправлены бригады медиков, пожарных и спасателей. Причины ДТП выясняются. Водителя автобуса задержали.

Ранее в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю.

Видео: YouTube / İhlas Haber Ajansı