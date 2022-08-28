В Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Инцидент произошел в деревне Ньив-Бейерланд на юге страны. Грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и сбил группу людей, которая собралась на барбекю.
В результате инцидента по меньшей мере три человека погибли. Еще несколько получили ранения Водитель грузовика не пострадал. Его задержали и доставили в отделения полиции. О причинах происшествия не сообщается.
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Видео: YouTube / MediaTVnl
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