Один из депутатов во время потасовки получил травму головы.

В Турции депутаты подрались на переговорах по бюджету. Об этом сообщает "Sputnik Турция".

Инцидент произошел сегодня, 6 декабря, в здании Великого национального собрания Турции. На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее произошла словесная перепалка между депутатами. Позже она переросла в конфликт.

Один из депутатов, член "Хорошей партии" Хусейн Орс, во время потасовки получил травму головы и был госпитализирован. Заседание было прервано на 10 минут.

Ранее мы сообщали, что в Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом.

Видео: Telegram / РИА Новости