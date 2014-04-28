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В Турции депутаты подрались на переговорах по бюджету

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Один из депутатов во время потасовки получил травму головы.

В Турции депутаты подрались на переговорах по бюджету. Об этом сообщает "Sputnik Турция".

Инцидент произошел сегодня, 6 декабря, в здании Великого национального собрания Турции. На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее произошла словесная перепалка между депутатами. Позже она переросла в конфликт.

Один из депутатов, член "Хорошей партии" Хусейн Орс, во время потасовки получил травму головы и был госпитализирован. Заседание было прервано на 10 минут.

Ранее мы сообщали, что в Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: бюджет, депутаты, драка, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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