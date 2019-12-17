Разработчики отрабатывают обновленные системы самолета.

В "Туполеве" заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ. Разработчики отметили, что работа над созданием первого модернизированного стратегического бомбардировщика закончена. Об этом журналистам "Известий" рассказали в пресс-службе компании. В "Туполеве" пояснили, что работа по малой модернизации первой партии самолетов закончена в марте 2020 года. В бомбардировщиках заменили устаревшее радиооборудование, а также навигационные системы на современные образцы. В настоящее время специалисты занимаются отработкой обновленных систем самолета.

Напомним, что в разработке принимали участие не только сотрудники "Туполева", но и ТАНТК имени Бериева. Самолет создавался на площадках "Туполева" и "Авиакора-авиационном заводе" с 2018 по 2919 года. С начала 2020 года компании начали обновление следующей партии Ту-95МСМ.

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Видео: YouTube/Минобороны России