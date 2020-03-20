Казанский авиазавод поднял в воздух второй Ту-22М3М

Первый полет самолета прошел успешно.

Разработчики подняли в воздух над Казанском авиазаводе поднял второй Ту-22М3М. Об этом журналистам "ТАССа" рассказали в пресс-службе ПАО "Туполев", которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Специалисты отметили, что целью полета была оценка взлетно-посадочных характеристик.

Также эксперты проверили работу информационно-управляющей системы управления. В ближайшее время "Туполев" приступит к испытательным полетам на самолете. Напомним, что первый образец Ту-22М3М поднялся в небо 28 декабря 2018 года. К концу 2019 года самолет совершил 19 успешных полетов.

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Видео: YouTube/Aviation video