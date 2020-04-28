С ними граждане смогут въехать в регион и покинуть его.

В Тульской области вводят режим цифровых пропусков. Он начнёт действовать с 30 апреля. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сообщается, что граждане смогут въехать в регион и покинуть его только при наличии цифровых пропусков. Их выдадут, если заявителю необходимо посетить работу в организации, которая не остановила деятельность. Также пропуск получат те, кому нужно выехать по семейным делам, а также за медицинской помощью в учреждении.

Отмечается, что пропуск нужен для въезжающих или выезжающих на общественном, железнодорожном транспорте, а также на личных автомобилях. Он не потребуется тем, кому нужна неотложная медицинская помощь, а также гражданам до 14 лет, которые передвигаются в сопровождении законных представителей.

Ранее в Перми полиция начала проверять электронные пропуска.

Видео: Youtube/ олег третьяков