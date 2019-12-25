В QR-код вписана необходимая информация о его владельце.

В Перми полиция начала проверять электронные пропуска у горожан, которые находятся в общественных местах.

До этого разрешение для выхода на работу жители региона должны были распечатывать на бумаге. Теперь для передвижения также требуется QR-код. Для его проверки полицейские патрули оснащены специальными планшетами.

В QR-код вписана необходимая информация о его владельце — в том числе место работы и срок действия пропуска.

В краевом МВД отметили, что гражданам необходимо иметь при себе не только бумажный и электронный пропуски, но и паспорт, а также иной документ, удостоверяющий личность.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

Видео: Youtube/ олег третьяков