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В Перми полиция начала проверять электронные пропуска
Сегодня, 11:08
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matveyvn

В Перми полиция начала проверять электронные пропуска

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В QR-код вписана необходимая информация о его владельце.

В Перми полиция начала проверять электронные пропуска у горожан, которые находятся в общественных местах.

До этого разрешение для выхода на работу жители региона должны были распечатывать на бумаге. Теперь для передвижения также требуется QR-код. Для его проверки полицейские патрули оснащены специальными планшетами.

В QR-код вписана необходимая информация о его владельце — в том числе место работы и срок действия пропуска.

В краевом МВД отметили, что гражданам необходимо иметь при себе не только бумажный и электронный пропуски, но и паспорт, а также иной документ, удостоверяющий личность.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

Видео: Youtube/ олег третьяков

Теги: qr коды, пермь, полиция, пропуска
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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