В Тульской области в ходе соседского конфликта выстрелом в голову убили женщину

В Тульской области выстрелом в голову убили женщину.
Региональные следственные органы СКР по Тульской области сообщают об убийстве женщины в в поселке Умчино Щекинского района. Накануне, 12 июля, между соседями произошел серьезный конфликт, в ходе которого один из участников конфликта достал огнестрельный пистолет и сделал выстрел.
Пуля попала женщине в голову. Пострадавшая была незамедлительно доставлена в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, скончалась от полученного ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Расследование уголовного дела продолжается, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лицо, которое произвело роковой выстрел.
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Фото: СУ СК РФ по Тульской области, pixabay.com
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