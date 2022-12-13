В Тульской области погибло пять человек под завалами пятиэтажки

В городе Ефремово из-за взрыва бытового газа разрушился целый подъезд.

Стало известно, что пять человек погибли, еще двое пострадали при взрыве дома в Тульской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В городе Ефремово из-за взрыва бытового газа разрушился целый подъезд. Прокуратура уже начала проверку по факту происшествия. Дополнительные обстоятельства устанавливаются.

Ранее девять человек погибли в ДТП в Тульской области. В результате ДТП обе машины опрокинулись.

Фото: Piter.tv(архив)

