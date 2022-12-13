В результате ДТП обе машины опрокинулись.

Девять человек погибли в ДТП в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-служеб УМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 25 января на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо". Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП обе машины опрокинулись. Микроавтобус оказался под грузовиком. По предварительной информации, погибли десять человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы автомобиль въехал в здание.

Видео: ВКонтакте / Полиция Тульской области