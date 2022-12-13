Девять человек погибли в ДТП в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-служеб УМВД по региону.
Инцидент произошел вечером 25 января на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо". Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП обе машины опрокинулись. Микроавтобус оказался под грузовиком. По предварительной информации, погибли десять человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в центре Москвы автомобиль въехал в здание.
Видео: ВКонтакте / Полиция Тульской области
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