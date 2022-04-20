В Узловом 65-летняя женщина совершила акт вандализма на площади Победы.

В Тульской области пенсионерка потушила Вечный огонь. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала SHOT. Уточняется, что преступление совершено на территории города Узловой на площади Победы. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно как 65-летняя местная жительница подошла к мемориальному комплексу и вылила воду или высыпала песок на пламя.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (за вандализм). В настоящее время установлена личность фигурантки расследования. На допросе женщина заявила полиции, что гуляла по улице и не помнит, как совершала преступление. Подозреваемая пройдет через психиатрическую экспертизу. Она не состоит на учете в психдиспансере. Однако соседи пенсионерки заметили, что у нее наблюдаются симптомы деменции, а ранее злоумышленница жгла почтовые ящики в подъезде дома.

СК сообщил о задержании еще шести членов банды Басаева.

Фото и видео: Telegram / SHOT

