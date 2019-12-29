В Тульской области мать жестоко избила 4-месячного сына

Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.

В Тульской области 28-летняя женщина кулаком по голове избила 4-месячного младенца.

Региональные следственные органы сообщают, что ими в отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего". По версии следствия, ночью 23 февраля 2020 года молодая женщина, находясь у себя в доме, расположенном в Чернском районе Тульской области нанесла несколько ударов кулаком в голову своему 4-месячному сыну. Младенцу был нанесены серьезные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Малыша госпитализировали, медики борются за его здоровье.

подозреваемая задержана, дала показания по обстоятельствам произошедшего, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенного в отношении малолетнего, а также будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения. СУ СК РФ по Тульской области

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Фото: СУ СК РФ по Тульской области