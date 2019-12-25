В Туле спустя 25 лет задержали подозреваемого в убийстве в Волгограде

Мужчина все эти годы жил по поддельному паспорту.

В Туле задержали мужчину, который совершил убийство в Волгограде 25 лет назад.

Пресс служба УМВД РФ по Тульской области сообщает, что ими задержан мужчина, в течение 25 лет находившийся в федеральном розыске за преступление, совершённое в Волгоградской области. По данным МВД в 1995 году им было совершено убийство, после которого он покинул регион. До сих пор его местонахождение было неизвестно.

Благодаря анализу ДНК с окурков сигарет удалось установить личность подозреваемого. Выяснилось, что все эти годы мужчина жил по поддельному паспорту. Мужчину задержали. ТАСС сообщает, что задержанный признался в использовании поддельных документов, но показания об убийстве давать отказался, воспользовавшись своим конституционным правом.

Ранее: В Крыму женщину подозревают в жестоком убийстве 7-летнего сына

Фото: Piter.TV