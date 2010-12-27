В Туле на улице сработало взрывное устройство

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Сегодня утром в одном из дворов Тулы сработало взрывное устройство.

ЧП произошло утром на улице Болдина города Тулы. Мужчина подошел к машине и пнул ногой пакет, который валялся на асфальте возле автомобиля. Произошел взрыв, и мужчина получил ранения лица.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется розыск подозреваемого.

Сегодня ранее: Назван мотив убийства братьев Эльджаркиевых.

Фото: СУ СК РФ по Тульской области