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В Туапсинском районе сообщили о серии смерчей над морем

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Они не выходят на сушу, в связи с чем разрушений не было зафиксировано.

В Туапсинском районе Краснодарского края заметили несколько смерчей над Черным морем. Об этом сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В соцсетях появились видео очевидцев, которые заметили сразу три смерча в акватории моря. Они не выходят на сушу, в связи с чем разрушений не было зафиксировано. Также в центре отметили, что жалоб от жителей в связи с погодным явлением не поступало.

Ранее мы сообщали, что поселок Мирный Краснодарского края освобожден от воды.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: краснодарский край, смерч, туапсе, черное море
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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