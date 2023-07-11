В Туапсинском районе сообщили о серии смерчей над морем

Они не выходят на сушу, в связи с чем разрушений не было зафиксировано.

В Туапсинском районе Краснодарского края заметили несколько смерчей над Черным морем. Об этом сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В соцсетях появились видео очевидцев, которые заметили сразу три смерча в акватории моря. Они не выходят на сушу, в связи с чем разрушений не было зафиксировано. Также в центре отметили, что жалоб от жителей в связи с погодным явлением не поступало.

Ранее мы сообщали, что поселок Мирный Краснодарского края освобожден от воды.

Видео: Telegram / РИА Новости