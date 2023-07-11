МЧС: поселок Мирный Краснодарского края освобожден от воды

Поселок Мирный Краснодарского края освобожден от воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Находившийся на федеральной территории Сириус поселок пострадал в результате сильных ливневых дождей. Откачка воды продолжается. Сейчас в Мирном подтопленным остается только один дом. Также сообщается, что на территории Сочи по-прежнему действует штормовое предупреждение.
Ранее мы сообщали, что в Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все