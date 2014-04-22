На месте происшествия работают 10 оперативных групп Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

В Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Инцидент произошел 9 июля в поселке Мирный. В пункты временного размещения переселят 54 человека. На месте происшествия работают 10 оперативных групп Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, к работе по ликвидации последствий непогоды привлечены 146 спасателей.

Ранее мы сообщали, что в Сочи затопило микрорайон из-за сильного ливня.

Видео: Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край