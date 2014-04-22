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В Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц

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На месте происшествия работают 10 оперативных групп Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

В Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Инцидент произошел 9 июля в поселке Мирный. В пункты временного размещения переселят 54 человека. На месте происшествия работают 10 оперативных групп Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, к работе по ликвидации последствий непогоды привлечены 146 спасателей.

Ранее мы сообщали, что в Сочи затопило микрорайон из-за сильного ливня.

Видео: Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Теги: ливни, потоп, сириус, сочи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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