Погибших и пострадавших нет, эвакуации не поводилось.

В Сочи затопило микрорайон из-за сильного ливня. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 9 июля в Хостинском районе. В результате сильных дождей почти 10 автомобилей унесло потоком воды. Кроме того, были подтоплены этажи двух жилых домой. Погибших и пострадавших нет, эвакуации не поводилось.

Власти Сочи заявили, что на месте происшествия развернут городской оперативный штаб. Из подвалов затопленных домов проводится откачка воды. К устранению последствий непогоды привлечены 60 рабочих и 15 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Дели из-за сильнейших ливней разрушились 15 зданий.

Видео: Telegram / Сочи Официальный