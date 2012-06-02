В Туапсинском районе продолжается ликвидация последствий циклона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В селе Лермонтово частично восстановили водовод, а также установили 19 емкостей с технической водой. В поселке Новомихайловский на базе местной школы развернут пункт выдачи питьевой воды. Всего к работам привлечены более 180 специалистов и 51 единица техники. Оценочные комиссии обследовали 381 адрес.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге загорелся гаражный комплекс.
Видео: МЧС России
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