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В Туапсинском районе продолжается ликвидация последствий циклона

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Оценочные комиссии обследовали 381 адрес.

В Туапсинском районе продолжается ликвидация последствий циклона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В селе Лермонтово частично восстановили водовод, а также установили 19 емкостей с технической водой. В поселке Новомихайловский на базе местной школы развернут пункт выдачи питьевой воды. Всего к работам привлечены более 180 специалистов и 51 единица техники. Оценочные комиссии обследовали 381 адрес.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге загорелся гаражный комплекс.

Видео: МЧС России

Теги: краснодарский край, ликвидация последствий, мчс россии, циклон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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