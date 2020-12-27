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В Триполи во время стрельбы погибли шесть человек

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В результате вооруженных столкновений погиб глава службы безопасности при президентском совете Ливии.

В Триполи в ходе вооруженных столкновений погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе центра неотложной медицинской помощи при правительстве национального единства Ливии.

Тела погибших извлекли с мест столкновений в районе Абу-Салим. Инцидент произошел 12 мая. В результате вооруженных столкновений погиб глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. Министерство внутренних дел ПНЕ Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.

Ранее мы сообщали, что девять человек пострадали во время стрельбы в Аризоне.

Видео: РИА Новости / Stringer Hub

Теги: жертвы, стрельба, триполи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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