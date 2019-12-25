В Тосно задержали контрабандистов, торговавших поддельными сигаретами

Злоумышленники хранили в ангаре 230 тысяч единиц нелегального товара.

Сотрудники экономической полиции Ленинградской области задержало троих организаторов нелегального производства табачной продукции в Тосно. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 13 мая.

Миллион поддельных акцизных марок хранились в ангаре на окраине города. Также оперативники изъяли и отправили на экспертизу более 11 тысяч пачек, 40 тонн сырья и 230 тысяч сигарет.

На месте производства в момент обнаружения продукции находилось 20 человек, 12 из которых оказались нелегальными мигрантами. Кроме того, удалось найти пятерых организаторов подпольной фабрики: трое из них уже задержаны.

По факту проверки возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pixabay