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В Тосно задержали контрабандистов, торговавших поддельными сигаретами
Сегодня, 17:22
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В Тосно задержали контрабандистов, торговавших поддельными сигаретами

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Злоумышленники хранили в ангаре 230 тысяч единиц нелегального товара.

Сотрудники экономической полиции Ленинградской области задержало троих организаторов нелегального производства табачной продукции в Тосно. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 13 мая.

Миллион поддельных акцизных марок хранились в ангаре на окраине города. Также оперативники изъяли и отправили на экспертизу более 11 тысяч пачек, 40 тонн сырья и 230 тысяч сигарет. 

На месте производства в момент обнаружения продукции находилось 20 человек, 12 из которых оказались нелегальными мигрантами. Кроме того, удалось найти пятерых организаторов подпольной фабрики: трое из них уже задержаны. 

По факту проверки возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти мужчины попытались украсть 400 литров дизельного топлива из баков тепловоза.

Фото: Pixabay

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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