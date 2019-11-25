В Ленобласти мужчины попытались украсть 400 литров дизельного топлива из баков тепловоза

Их задержали с поличным.

В Ленинградской области раскрыта кража дизельного топлива из баков тепловоза. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении тайного хищения имущества транспортной инфраструктуры на станции Толмачёво Ленобласти выявлены двое жителей Псковской и Ленинградской областей. Мужчины 50 и 58 лет при помощи шланга осуществляли слив дизельного топлива из бака тепловоза в пластиковые бочки, установленные в личном автомобиле. Таким образом они слили 400 литров горючего. Полиция задержала злоумышленников с поличным.

Подозреваемые неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за подделку документов. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

В Петербурге задержали подозреваемого в сбыте поддельных денег.

Фото: пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте