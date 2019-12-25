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В Тосно вор пробрался в дачный дом и вынес бытовую технику
Сегодня, 13:43
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arteliseev

В Тосно вор пробрался в дачный дом и вынес бытовую технику

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Сумма ущерба составила 52 000 тысячи рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 марта в полицию поступил звонок.

Мужчина сообщил, что в период с 11 января по 8 марта преступник проник в его дачный дом в д. Ушаки Тосненского района, повредив оконную раму.

По его словам, вор вынес всю бытовую технику и электроинструмент.

Сумма ущерба составила 52 000 тысячи рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража")

Ранее мы сообщили, что в Шувалово вор вынес из таунхауса именинницы 1,5 млн рублей и украшения.

Фото: Pixabay

Теги: вор, грабеж, дача, ограбление, тосно, уголовноедело, ушаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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