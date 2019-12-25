В Тосно появится новый спортивный парк ко Дню 47-ого региона

На каждый из проектов выделено свыше 70 миллионов рублей.

В Тосно стартовали работы по благоустройству центральной площади и строительству спортивного парка в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Работы планируют закончить ко Дню Ленинградской области, который состоится в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Строители выполняют укладку плитки и проводят земляные работы. Так, на городской площади появится прогулочная зона, общественное пространство, и зона для проведения различных мероприятий. Фонтан, украшающий территорию, планируют оставить в сохранности. Общая стоимость благоустройства – 82,5 миллиона рублей.

Будущий спортивный парк подойдет для любителей паркура, пинг-понга, мини-футбола, скейтбординга и силовых тренировок. На территории будут созданы парковка и дорожки для ходьбы. На реализацию проекта выделено 79,6 тысяч рублей из областного бюджета.

На месте работ уже побывали глава областного Комитета по ЖКХ Александр Тимков и глава местной администрации Андрей Клементьев. Они положтельно оценили ход мероприятий.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области