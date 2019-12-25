В Лужском районе собрали 8 тонн клубники

Богатый урожай вырастило одно из местных хозяйств.

Одно из хозяйств Лужского района принесло региону 8 тонн ягод клубники. На данный момент это самое большое количество ягод за летний сезон 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Рекордсменом стало фермерское хозяйство Виталия Лукашова. Там запланировано собрать 12 тонн ягод за июль.

В общей сложности садовую клубнику в 47-ом регионе выращивают в 14 садоводческих хозяйствах. В этом году площадь посадок будет увеличена на 10 га.

"Фермерское хозяйство Виталия Лукашова реализует инвестиционный проект – закладка плодового сада общей площадью 360 га (яблони, груши, сливы, вишни, ягоды: красная и черная смородина, крыжовник, земляника)".

Отметим, в 2019 году в 47 регионе произвели 65 тонн клубники.

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